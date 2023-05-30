Мелитополь, 30 мая, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) населенного пункта Михайловка в Запорожской области есть погибшие и пострадавшие, заявила 30 мая глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в эфире Россия 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ночь на 30 мая украинские военные обстреляли из тяжёлого вооружения посёлок Михайловка в Запорожской области. Рогов уточнил, что ВСУ в третий раз нанесли удар по школе, также в результате обстрела получил повреждения газопровод.

В результате обстрела ВСУ посёлка Михайловка в Запорожской области 29 мая погиб мирный житель и ещё один пострадал. Всего по городу зафиксировали четыре прилёта.