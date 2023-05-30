Киев, 30 мая, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В ночь на 30 мая взрывы в Киев гремели в течение нескольких часов. Об этом 30 мая рассказали очевидцы произошедшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«С полуночи тревога была, начались взрывы приблизительно в два часа ночи и до рассвета, до четырех. Работала [система] ПВО», — привело слова одного из них ТАСС.

Также другой очевидец уточнил, что звук сильных взрывов доносился из Голосеевского и Святошинского районов города, а проспект Науки, около которого вспыхнул пожар, перекрывали.

Ночью, кроме Киева, режим воздушной тревоги объявляли в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 30 мая взрывы прогремели в столице Украины на фоне объявленной воздушной тревоги. Как уточнила Киевская городская военная администрация, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Также киевский мэр Виталий Кличко попросил жителей пойти в укрытия и уточнил, что экстренные службы направились в Подольский, Голосеевский и Дарницкий районы.