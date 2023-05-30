Москва, 30 мая, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Незначительные повреждения в зданиях на западе и юго-западе Москвы, полученные в результате атаки беспилотников, устранят в самые короткие сроки. Об этом 30 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Виталий Смольников/ТАСС Женщина у жилого многоэтажного дома № 11 на улице Атласова, который получил повреждения после попадания беспилотного летательного аппарата

Он сообщил, что уже дал такое поручение профильным специалистам.

Также Собянин сообщил, что жильцы повреждённых домов уже начинают возвращаться в свои квартиры.

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома», ― написал мэр столицы в Telegram-канале.

По его словам, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Как сообщало ИА Регнум, инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.

30 мая дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.

На Ленинском проспекте на время работы экстренных служб эвакуировали жильцов нескольких подъездов. Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Все они были нейтрализованы.

В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.