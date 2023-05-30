Жильцы повреждённых дронами домов в Москве возвращаются в свои квартиры
Москва, 30 мая, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Незначительные повреждения в зданиях на западе и юго-западе Москвы, полученные в результате атаки беспилотников, устранят в самые короткие сроки. Об этом 30 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он сообщил, что уже дал такое поручение профильным специалистам.
Также Собянин сообщил, что жильцы повреждённых домов уже начинают возвращаться в свои квартиры.
«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждённых БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома», ― написал мэр столицы в Telegram-канале.
По его словам, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.
Как сообщало ИА Регнум, инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте.
30 мая дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За медицинской помощью обратились два человека.
На Ленинском проспекте на время работы экстренных служб эвакуировали жильцов нескольких подъездов. Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли ход расследования на контроль.
Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Все они были нейтрализованы.
В Московской области происшествия с беспилотниками зафиксировали в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны.