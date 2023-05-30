Москва, 30 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Новыми владельцами российского сегмента Decathlon могут стать компания FLO Retailing из Турции и Azadea Group из Ливана, владеющие Dubai Mall и Reebok. Об этом 30 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на консультантов и одного из партнёров французского ритейлера.

Monika Skolimowska/dpa/picture-alliance/ТАСС Decathlon

По информации издания, сейчас стороны ведут переговоры и рассматривают два варианта сделки: с выкупом инвестором всей российской сети и перезапуском магазинов по схеме франчайзинга и аналогичный, но уже с закрытием части точек. По данным «Ведомостей», в случае успеха сделка закроется не ранее осени 2023 года.

«Один из консультантов знает, что смотреть торговую и складскую недвижимость сети в нашей стране приезжали некоторые ближневосточные франчайзи компании, но называть их он не стал», — отметили в издании.

В январе 2023 года ИА Регнум сообщало о намерении Decathlon продать свой бизнес на территории России. К началу 2022 года в России работало 57 магазинов компании, позднее их число сократилось до 28, а после начала специальной военной операции России на Украине Decathlon объявил о приостановке поставок и приостановил «на неопределённый срок» работу всех магазинов, в том числе в интернете. Однако позднее в Минпромторге сообщили, что Decathlon не сообщал о желании продать или свернуть бизнес в России, так как, несмотря на сведения о продаже магазинов, продолжает оплачивать аренду и выплачивать заработную плату сотрудникам. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Decathlon — крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. FLO Retailing, производящий одежду и обувь, в начале 1960-х годов основал предприниматель Ахмет Зийлан. Сейчас компания работает в 21 стране. FLO Retailing стала владельцем российского сегмента Reebok после его ухода с рынка, после чего магазины переименовали в SneakerBox. Ливанская Azadea Group принадлежит Daher Group, которая также владеет крупнейшим в мире торгово-развлекательным комплексом Dubai Mall. Компания по франшизе развивает десятки брендов, включая Decathlon, Adidas, Deichmann и многие другие.