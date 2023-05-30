Вашингтон, 30 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты заинтересованы в повышении устойчивости общества стран Центральной Азии к «дезинформации» и «ложным нарративам». На мероприятия, которые позволят достичь этих целей и повысить уровень медиаграмотности, американское агентство по международному развитию (USAID), деятельность которого на территории России запрещена с 2012 года и признана нежелательной, готово выделить до $12 млн. Об этом 30 мая сообщило RT со ссылкой на соответствующий грант.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что программа рассчитана на пять лет, а подобная инициатива якобы необходима для «укрепления суверенитета и демократической культуры» государств региона.

В рамках стимулирующей поддержки планируется улучшить технические навыки и знания независимых СМИ по всему региону для подготовки качественных репортажей по международным, региональным и местным политическим и социально-экономическим вопросам.

По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Однако в целом механизм будет доступен для всех пяти стран Центральной Азии.

«В данном регионе российские новостные каналы чаще смотрят в городах, чем в сельской местности; в сельской местности люди смотрят национальные телеканалы», — говорится в гранте.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американские власти заявили о намерении выделить Украине $60 млн на обеспечение кибербезопасности. Как пояснила заместитель главы Агентства по международному развитию США Изобель Коулман, эти средства должны будут поддерживать работу «электросети, водопровода, телекоммуникаций, а также обеспечить переход на информационные системы».

Ранее американское агентство заявило о планах выделить на «поддержку гражданского общества» в Ираке до $25 млн. Программа рассчитана на пять лет. В рамках гранта специалисты будут повышать степень участия граждан в государственной сфере, особенно женщин и молодёжи, одновременно поддерживая организации гражданского общества.