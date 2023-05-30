Кейптаун, 30 мая, 2023, 11:04 — ИА Регнум. МИД ЮАР гарантирует предоставление дипломатического иммунитета участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в августе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Министерская встреча БРИКС состоится в Кейптауне с 1 по 2 июня 2023 года, а 15-й саммит БРИКС пройдёт в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года.

В течение последнего времени заявки на вступление в группу БРИКС стали поступать от многих стран. Уже зафиксировано не менее 30 заявок. Окончательное решение по расширению БРИКС примут на саммите в Йоханнесбурге.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в мае, что решение по формату участия российского лидера Владимира Путина в саммите БРИКС пока не принято.

Досудебная палата Международного уголовного суда (юрисдикцию которого Россия не признаёт) выдала 17 марта ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Спустя несколько дней СКР возбудил уголовные дела против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора инстанции Карима Ахмад Хана. Это решение вызвало беспокойство у Ассамблеи стран — участников Римского статута Международного уголовного суда.

В Кремле указали, что сама постановка вопроса о возможном аресте президента России возмутительна и неприемлема.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что прокурор МУС только выполняет заказы Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет ни международные судейские органы, даже те, которые Москва признаёт, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства мирных людей, которые Украина устроила в Донбассе.