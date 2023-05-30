Киев, 30 мая, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в новый Афганистан. Об этом 30 мая заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В разные годы президенты Украины обещали сделать из нее то новую Францию, то Швейцарию. Однако Зеленский пошел дальше всех и сделал из нее новый Афганистан», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывший глава правительства отметил, что украинский лидер сделал это на радость Западу и его оборонным концернам.

Также Азаров задался вопросом, есть ли шанс на то, что властям Соединённых Штатов в ближайшем будущем надоест такая игрушка.

«Или удовольствие пакостить России важнее, чем жизни заложников киевского режима?», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Зеленский ответил на электронную петицию с просьбой поддержать введение на Украине однополых партнёрств. Он обратился к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть этот вопрос.

27 мая глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад при помощи шантажа толкает президента Украины на страшные преступления в отношении России. Он подчеркнул, что в попытке сохранить за собой власть любой ценой Зеленский может решиться на военную провокацию, включая в отношении Запорожской АЭС.