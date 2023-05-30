Москва, 30 мая, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Прокуратуры Москвы и Московской области взяли на контроль расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в столице и на территории Подмосковья. Такое поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов. Об этом 30 мая сообщили в Генеральной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«По поручению Игоря Краснова на месте работу правоохранительных органов и специальных служб в Москве координируют прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Красиков», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, задействованы прокуроры Юго-Западного и Западного административных округов Максим Кисилёв и Андрей Данилов.

«В Московской области на месте происшествия работают Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин и Красногорский городской прокурор Сергей Молочков», ― добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, инциденты произошли утром 30 мая в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

30 мая дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, никто не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека.

У дома на Ленинском проспекте работают экстренные службы. Жильцы нескольких подъездов в пострадавших домах в целях безопасности эвакуированы.

Обстоятельства инцидентов выясняются. Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет.

Как заявили в Министерстве обороны, в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву и область киевским режимом, задействовали восемь беспилотников самолётного типа. Три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.