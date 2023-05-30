Москва, 30 мая, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Столкновения в Косово трудно счесть недоразумением и списать в архив. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 мая заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

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По его словам, хотелось бы верить в версию о недоразумении и в возможность того, что существующие механизмы позволят зафиксировать случившееся именно как единичный инцидент, «списать его в архив и идти дальше». Но, к сожалению, по ряду признаков невозможно отмести мысль о том, что это системное обострение, которое укладывается в ту логику общей дестабилизации и эскалации конфликтов на европейском континенте, которая наблюдается в последние годы.

«Это относится и к разморозке карабахского конфликта несколько лет назад (с понятными последствиями), и к эскалации гражданской войны на Украине. Поэтому исключать того, что обострение ситуации в Косове носит системный характер, нельзя. Напомню, что этот регион — та самая пороховая бочка, подрыва которой не хватает для полного символизма происходящего», — сказал Мартынов.

Он обратил внимание на то, что там бывали инциденты и раньше, однако президент Сербии Александр Вучич сейчас задействовал протокол верхнего уровня для встречи со странами-гарантами.

«Сам по себе протокол, который позволяет президенту Сербии созвать такую встречу, подразумевает наличие соответствующей фактуры. И обстоятельств такого рода много — они косвенные, но их немало, — сказал Мартынов. — Конечно, может, Вучич и сербские спецслужбы дуют на воду, но тогда возникает вопрос, кто в очередной раз пытается вскипятить этот косовский чайник».

Ситуация на севере Косово обострилась накануне. Международные силы НАТО открыли огонь по протестующим сербам, пострадали несколько человек.

На фоне обострения ситуации Вучич уже встретился с послами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, а также руководителем делегации ЕС. Участниками этой встречи также стали министр обороны Сербии и начальник генштаба ее армии. Кроме того, анонсирована встреча Вучича с послами России и Китая.

Также президент Сербии заявил, что столкновения на севере Косова организовал премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти, дабы спровоцировать конфликт Североатлантического альянса и Сербии. Что касается международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR), то они, как заявил Вучич, «не защитили сербов на севере Косова и Метохии вопреки гарантиям».

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз решительно осуждает «шокирующее» насилие в Звечане, и призвал к деэскалации через диалог. Также Боррель назвал «абсолютно неприемлемыми» атаки в отношении полиции, а также против военнослужащих международной миссии НАТО (KFOR) и гражданских лиц.