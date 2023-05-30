Москва, 30 мая, 2023, 10:46 — ИА Регнум. МИД России призвал иностранцев не поддаваться на вербовку Британией наёмников для Украины. Об этом 30 мая заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

В британской системе по объявлению вакансий «Adzuna» появились сообщения относительно поиска наёмников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении.

«Призываем не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих «расходный материал» для киевского террористического режима», — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наём «солдат удачи» для Украины за счёт налогоплательщиков собственной страны. О том, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наёмников, в Москве знают уже давно, подчеркнула дипломат. Представитель МИД напомнила высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс в поддержку сограждан, которые соберутся воевать на Украине.

В ведомстве уточнили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наёмников и «добровольцев» уничтожаться.

Как сообщало ИА Регнум, тысячи наёмников из США могут принимать участие на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине. С начала российской специальной военной операции на территории Украины погибли 16 ветеранов ВС США. При этом с момента начала конфликта о своём желании присоединиться к ВСУ заявили свыше 20 тысяч американских наёмников.

В российских силовых структурах в мае сообщили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наёмников: поляков, англичан и боевиков, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Так в Херсоне насчитывается до ста наёмников, в Чернобаевке — также сотня и 300 иностранных боевиков базируются в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны.

Как сообщал 11 мая глава СК Александр Бастрыкин, удалось установить случаи вербовки и участия в военных действиях в рядах ВСУ наёмников из более чем 70 стран. В частности, их набирают в Европе и США.