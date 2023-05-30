МИД призвал иностранцев не поддаваться на вербовку наёмников для ВСУ
Захарова призвала иностранцев не поддаваться на вербовку Лондоном наёмников для ВСУ
Москва, 30 мая, 2023, 10:46 — ИА Регнум. МИД России призвал иностранцев не поддаваться на вербовку Британией наёмников для Украины. Об этом 30 мая заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В британской системе по объявлению вакансий «Adzuna» появились сообщения относительно поиска наёмников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении.
«Призываем не поддаваться на вербовочные усилия британцев, лихорадочно ищущих «расходный материал» для киевского террористического режима», — говорится в сообщении.
Захарова отметила, что за этой акцией, скорее всего, стоят британские спецслужбы, которые готовы оплачивать крупные гонорары за наём «солдат удачи» для Украины за счёт налогоплательщиков собственной страны. О том, что Лондон не брезгует такими грязными методами вербовки наёмников, в Москве знают уже давно, подчеркнула дипломат. Представитель МИД напомнила высказывание бывшего премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс в поддержку сограждан, которые соберутся воевать на Украине.
В ведомстве уточнили, что любая вооруженная деятельность против российских военнослужащих будет незамедлительно пресекаться, а группировки иностранных наёмников и «добровольцев» уничтожаться.
Как сообщало ИА Регнум, тысячи наёмников из США могут принимать участие на стороне ВСУ в военных действиях в конфликте на Украине. С начала российской специальной военной операции на территории Украины погибли 16 ветеранов ВС США. При этом с момента начала конфликта о своём желании присоединиться к ВСУ заявили свыше 20 тысяч американских наёмников.
В российских силовых структурах в мае сообщили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наёмников: поляков, англичан и боевиков, входящих в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Так в Херсоне насчитывается до ста наёмников, в Чернобаевке — также сотня и 300 иностранных боевиков базируются в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны.
Как сообщал 11 мая глава СК Александр Бастрыкин, удалось установить случаи вербовки и участия в военных действиях в рядах ВСУ наёмников из более чем 70 стран. В частности, их набирают в Европе и США.