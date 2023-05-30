Донецк, 30 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк с применением снарядов натовского калибра. Об этом 30 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Валентин Спринчак/ТАСС Ясиноватая. Последствия обстрела многоквартирного жилого дома со стороны ВСУ. Архивное фото

Отмечается, что обстрелы Ясиноватой со стороны ВСУ зафиксировали в 09:05 (совпадает с мск) и в 09:30, по городу выпустили шесть и семь снарядов натовского калибра 155 мм соответственно.

Также указывается, что в 09:40 украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по нему пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в ночь на 30 мая ВСУ обстреляли посёлок Михайловка в Запорожской области. Он уточнил, что в результате обстрела получил повреждения газопровод.

Позднее украинские военные выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка. Огонь вёлся со стороны населённого пункта Кураховка.