Москва, 30 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. На купянском направлении артиллерия группировки войск «Запад» уничтожила два минометных расчета Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Лукашевки и Сеньковки, сообщил 30 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов САУ «Мста-С»

«Огнём из гаубиц «Мста-С» уничтожен склад боеприпасов в районе н. п. Железный Мост», — говорится в сообщении.

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По информации Минобороны, российская армия на этом направлении сорвала две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны первой танковой армии.

Кроме того, экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружения и украинской военной техники. Средства ПВО огнём из ЗРК «Тор» уничтожили разведывательный беспилотник «Фурия».

Как сообщало 30 мая ИА Регнум, Минобороны России показало кадры работы расчётов реактивных систем залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции. Расчёты РСЗО «Град» наносят реактивными снарядами точные площадные удары по скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских войск на краснолиманском направлении. Отмечается, что наносить оперативное огневое поражение позволяет слаженная работа российских артиллеристов.