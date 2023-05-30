Ульяновск, 30 мая, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Состав с бензином и газом сошёл с рельсов в Ульяновской области. Происшествие случилось ранним утром 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По данным Telegram-канала SHOT, сход произошёл возле железнодорожной станции «Ульяновск-2». Причина случившегося неизвестна, однако сообщается, что это не была диверсия.

Одна из цистерн состава перевернулась, но разлива содержимого не произошло. Пострадавших также нет. Следственный комитет России начал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта с причинением крупного ущерба.

Несколькими днями ранее ИА Регнум сообщало, что в Забайкалье сошёл с рельсов грузовой поезд. Ночью 21 мая с путей сошли 12 вагонов, повреждения получил соседний с ними путь. Из-за инцидента задержали пассажирские поезда из Владивостока в Москву и из Новосибирска во Владивосток, пассажиров обеспечили дополнительным питанием.