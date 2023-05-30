Киев, 30 мая, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Командование украинской армии утвердило сроки начала движения ВСУ. Об этом 30 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении.

Filip Singer/Global Look Press Владимир Зеленский

«Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты», — сказал он.

Глава государства уточнил, что также на заседании ставки обсудили вопросы обеспечения украинских военных боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся в скором времени. Он добавил, что обсудил с руководством украинской армии конкретные задачи на подготовку к нему.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 27 мая отметил, что у контрнаступления ВСУ нет определённой даты. По его словам, оно будет сложным процессом и пройдёт не за один день, а растянется надолго.

Широко анонсированное Киевом контрнаступление украинской армии уже неоднократно откладывалось по тем или иным причинам. По мнению ряда военных экспертов, это связано как с возможностью оказания психологического давления на ВС России, так и с неуверенностью украинского командования в успешности такой операции ВСУ.