Белград, 30 мая, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич встретился с послами стран Запада и послом ЕС на фоне серьезного обострения в Косово, сообщило 30 мая агентство Tanjug.

Tomas Tkacik/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

Глава государства принял послов США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, а также руководителя делегации ЕС. На встрече также присутствовали министр обороны Милош Вучевич и начальник генштаба армии Сербии Милан Мойсилович.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая на севере Косова вспыхнули столкновения между полицейскими и сербскими демонстрантами, пытавшимися проникнуть в здания администраций в ряде муниципалитетов. При этом военнослужащие KFOR атаковали протестующих в городе Звенчане. Они использовали против демонстрантов более 30 светошумовых гранат.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стычках с силовиками получили ранения 52 серба. В свою очередь, газета La Repubblica распространила информацию о том, что в ходе указанных столкновений пострадал 41 военнослужащий KFOR.

Кроме того, в обращении к согражданам сербский лидер заявил, что власти страны примут все возможные меры для сохранения мира в самопровозглашенной Республике Косово и не допустят убийства соотечественников.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 30 мая решительно осудил «шокирующее» насилие в городе Звечане на севере Косово, где произошли столкновения между сербскими протестующими и косовской полицией. Он также назвал «абсолютно неприемлемыми» атаки в отношении полиции, а также против военнослужащих международной миссии НАТО.