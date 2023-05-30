Луганск, 30 мая, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) бегут с позиций на краснолиманском направлении. Об этом 30 мая сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

Александр Река/ТАСС Брошенные позиции ВСУ

«На краснолиманском направлении после нанесённого удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населённых пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций», ― указал Марочко в Telegram-канале.

По его словам, о случаях дезертирства узнало украинское командование и оперативно направило в эти районы дополнительные силы.

«Исходя из радиоперехватов, украинским командованием объявлен поиск сбежавших численностью до взвода», ― добавил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения Вооружённых сил (ВС) России за сутки 28 мая на купянском и краснолиманском направлениях ликвидировали порядка 120 военнослужащих ВСУ, а также несколько единиц военной техники противника.

Так, на краснолиманском направлении российские авиация и артиллерия поразили вражеские позиции в районе Макеевки и Червоной Дибровы в ЛНР и возле Григоровки в ДНР. Противник потерял до 55 военнослужащих, два пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее Марочко сообщил, что украинские военные оставили часть своих позиций на купянском направлении. По его словам, из-за ливневых дождей были затоплены украинские позиции, находящиеся в низинах и оврагах, в районах Куземовки, Новоселовского и Стельмаховки. Эксперт отметил, что ввиду этого командование ВСУ приняло решение об оставлении второстепенных позиций и усилении высвободившимся личным составом позиций на стратегических высотах.