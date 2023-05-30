Мелитополь, 30 мая, 2023, 10:05 — ИА Регнум. В ночь на 30 мая украинские военные обстреляли посёлок Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС Фрагмент боевого снаряда ВСУ

«В полночь нацисты обстреляли из тяжёлых видов вооружения центр посёлка городского типа Михайловка», — написал он.

Рогов уточнил, что ВСУ в третий раз нанесли удар по восьмилетней школе, также в результате обстрела получил повреждения газопровод.

Председатель движения добавил, что данные о пострадавших уточняются, и подчеркнул, что никаких военных в этом районе нет, о чём известно украинским войскам, прицельно ведущим обстрелы жилых кварталов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка. Данные о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.

29 мая в результате обстрела ВСУ посёлка Михайловка в Запорожской области погиб мирный житель и ещё один пострадал. Всего по городу зафиксировали четыре прилёта.