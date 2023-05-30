Вашингтон, 30 мая, 2023, 09:57 — ИА Регнум. США готовят террористические атаки на места массового скопления людей и госучреждения в Сирии. Об этом 30 мая заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

«В Вашингтоне не скрывают своего раздражения успехами Сирии и хотели бы повернуть наметившиеся тенденции вспять», — заявил Нарышкин.

По его словам, в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь «умеренной оппозицией», для дестабилизации ситуации в стране. В числе приоритетных мишеней — места массового скопления людей, магазины и госучреждения.

Согласно данным главы СВР, управление преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы Эт-Танф у границ Сирии с Иорданией и Ираком.

Как сообщало 24 мая ИА Регнум, военная база США Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, используется для подготовки боевиков в целях осуществления террористической деятельности в регионах России. По словам Сергея Нарышкина, в 2011 году Вашингтон и страны НАТО активно поддержали террористические и сепаратистские группировки в Сирии. Он обратил внимание, что США по-прежнему сохраняют своё незаконное военное присутствие на северо-востоке Сирии, что является оккупацией части суверенного государства.

В январе США завербовали 60 боевиков для совершения терактов на территории России и в странах СНГ. По данным ведомства, американские военные активно вербуют боевиков-джихадистов.