Москва, 30 мая, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Некоторые из артиллеристов ВСУ отказываются использовать американские гаубицы М777 из-за имеющихся случаев разрыва этих орудий при выстреле. Об этом 30 мая сообщил пленный украинский военный Руслан Олефиренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«У нас было много случаев, когда после залпа М777 просто разрывало на части. Из-за этого очень много случаев, когда люди гибли. Ребята стали отказываться работать с этой пушкой», — цитирует его слова ТАСС.

Олефиренко уточнил, что работе с американскими гаубицами украинские военные обучались на военной базе НАТО в ФРГ в течение пяти дней, четыре из которых были посвящены теоретическим занятиям, в связи с чем M777 удалось использовать только в зоне военных действий.

Пленный отметил, что гаубицы производства США часто ломаются и по другим причинам — перегревается ствол, орудие перестаёт заряжаться или ломаются какие-либо его механизмы.

При этом Олефиренко вместе с сослуживцами за отказ от работы с западным орудием отправили в качестве пехотинца в 53-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, и он сдался в плен после того, как попал в окружение ВС России на авдеевском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая французский активист Ксавье Моро рассказал, что поставленные Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR не подходят для киевской армии. По его словам, эти орудия быстро выйдут из строя и их невозможно ремонтировать, а только «пересобирать».