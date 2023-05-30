Москва, 30 мая, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Все восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, участвовавших в атаке на Москву утром 30 мая, поражены. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Виталий Смольников/ТАСС Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой многоэтажный дом

«Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ещё пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Нападение на объекты в Москве и Подмосковье в ведомстве назвали террористической атакой.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая дрон влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, никто не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека.

У дома на Ленинском проспекте работают экстренные службы. Жильцы нескольких подъездов в пострадавших домах в целях безопасности эвакуированы.

Обстоятельства инцидентов выясняются. Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет.