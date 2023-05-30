Москва, 30 мая, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Следственный комитет проведёт расследование фактов падения беспилотников на здания в Москве. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба СК России.

Александр Щербак/ТАСС Последствия атаки беспилотников в Москве

«Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате падения дронов несколько столичных зданий получили незначительные повреждения, ещё ряд беспилотников был сбит средствами противовоздушной обороны на подлёте к Москве.

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Также указывается, что, согласно предварительным данным, в результате атаки дронов никто не пострадал, на месте происшествия ведут работы городские оперативные службы, а также сотрудники следственных органов Главного следственного управления СКР по городу Москве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее московский мэр Сергей Собянин написал, что в результате атаки беспилотников в Москве никто серьёзно не пострадал. Он добавил, что за медицинской помощью обратились два человека, которым она была оказана на месте.

По его словам, ряд зданий в Москве получил незначительные повреждения из-за атаки дронов.