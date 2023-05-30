Москва, 30 мая, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве нет серьёзно пострадавших. Об этом 30 мая сообщил московский мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Александр Щербак/ТАСС Разбитое окно в многоэтажном жилом доме №98 корпус 6 на Профсоюзной улице, который был атакован беспилотным летательным аппаратом

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека», — написал он.

Градоначальник уточнил, что необходимая медицинская помощь была оказана на месте и госпитализация не потребовалась.

Собянин добавил, что в данный момент на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб и несколько бригад скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин заявил, что ряд зданий в Москве получил незначительные повреждения в результате атаки дронов. Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате этого никто не пострадал.

Позднее стало известно, что силовики проводят проверку сообщений о хлопках в двух многоэтажных жилых домах, расположенных на западе и юго-западе Москвы, в результате которых пострадало остекление. По предварительным данным, причиной произошедшего могли стать дроны.