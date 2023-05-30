Вашингтон, 30 мая, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Помощь, поступающая из Вашингтона, позволяет Киеву вести боевые действия против Москвы, без неё Украина давно проиграла бы России. Такой вывод сделала обозреватель Кори Шейк в статье, написанной 29 мая для издания Atlantic после посещения Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Как уточнила журналист, в ходе поездки в Киев она беседовала как с официальными лицами, так и с простыми украинцами. Все, с кем встречалась и говорила Шейк, по её словам, отлично осознают ключевую роль американской помощи Украине в конфликте с Россией.

Шейк указала, что большинство украинцев прекрасно понимают, что без поддержки США, удерживающей от коллапса экономику Украины, вооружающей украинскую армию, а также без американского руководства и предоставления данных от американских спецслужб Киев уже проиграл бы конфликт Москве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев, Киев получил от Запада более $50 млрд после начала специальной военной операции. При этом $19,2 млрд от общей суммы составляют гранты, то есть безвозвратные финансовые поступления.