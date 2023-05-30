Москва, 30 мая, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Силовики проводят проверку сообщений о хлопках в двух многоэтажных жилых домах, которые расположены на западе и юго-западе Москвы. Об этом 30 мая сообщили в оперативных службах.

Александр Щербак/ТАСС Сотрудники полиции у многоэтажного жилого дома №98, корпус 6 на улице Профсоюзная, который был атакован беспилотным летательным аппаратом

«В настоящее время проверяется информация о хлопках в многоэтажных жилых домах, расположенных на Ленинском проспекте, 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6», — приводит слова представителя оперативных служб ТАСС.

Он уточнил, что по внешним признакам не было найдено следов пожара, однако в некоторых квартирах имеется нарушение остекления.

«Предварительно, причиной [произошедшего] могли стать беспилотники», — добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр российской столицы Сергей Собянин написал, что ряд зданий в Москве получил незначительные повреждения в результате атаки дронов. Московский градоначальник подчеркнул, что в результате этого нет пострадавших.

Позднее Собянин заявил, что у дома на Ленинском проспекте в Москве, куда, предположительно, попал беспилотник, работают экстренные службы. Он добавил, что жильцы пострадавших домов в целях безопасности были эвакуированы.