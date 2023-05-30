Нью-Дели, 30 мая, 2023, 08:36 — ИА Регнум. В результате падения автобуса в ущелье в северной части Индии погибли не менее десяти человек. Об этом 30 мая сообщило агентство ANI.

Stringer/Global Look Press Ущелье в Индии. Архивное фото

Отмечается, что автобус, следовавший из Амритсара в Катру, расположенную на союзной территории Джамму и Кашмир, перевозил паломников. Транспортное средство упало в ущелье на расстоянии около 15 км от конечной точки маршрута.

Также указывается, что в автобусе ехали не менее 65 человек.

«Число пассажиров превышало допустимую нагрузку, по этому факту будет проведена проверка во время расследования», — заявил представитель полиции Чандан Коли и уточнил, что спасательная операция на месте ДТП почти закончена.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 мая автобус, в котором находились сторонники правящей в Турции Партии справедливости и развития, попал в ДТП возле города Сапанджа, расположенного в западной части страны. В результате аварии пострадали 22 пассажира и водитель транспортного средства.

28 мая в результате массового ДТП на трассе в Крыму пострадали шесть человек. Четверо были госпитализированы. Двое пострадавших в госпитализации не нуждались.