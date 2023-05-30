Москва, 30 мая, 2023, 08:34 — ИА Регнум. В Москве перекрыто движение по улице Удальцова. Об этом 30 мая сообщил столичный департамент транспорта.

Сергей Мальгавко/ТАСС Сотрудники полиции

«Перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В департаменте посоветовали водителям автомобилей выбирать пути объезда.

Причина ограничений не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Telegram-канал Readovka распространил информацию о том, что дрон якобы влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Жильцы дома утверждают, что беспилотник разбил окно и разрушил часть комнаты одной из квартир.

Мэр российской столицы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что в Москве ряд зданий получили незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, в результате происшествий никто не пострадал. Обстоятельства инцидентов выясняются.

В настоящее время у дома на Ленинском проспекте работают экстренные службы. Жильцы нескольких подъездов в пострадавших домах в целях безопасности эвакуированы. Они смогут вернуться в свои квартиры сразу после окончания работы специальных служб.