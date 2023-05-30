Москва, 30 мая, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Рассылку вредоносного программного обеспечения начали хакеры российским компаниям и организациям в фишинговых письмах. Об этом 30 мая сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Как пояснили эксперты из компании Bi․Zone, была обнаружена целенаправленная рассылка вредоносного программного обеспечения Umbral, которая может собирать с заражённых компьютеров учётные данные пользователей. При этом исходные коды, по словам специалистов, размещены в открытом доступе на веб-сервисе для хранения IT-проектов GitHub и доступны всем желающим.

Доставка вредоносного ПО в сети компаний и организаций производится путём рассылки фишинговых писем с вложенными файлами с опасными ярлыками. Файлы замаскированы под документы, а их открытие запускает процесс компрометации устройства. При этом Umbral обладает способностью обходить защиты, собирать информацию о скомпрометированной системе и извлекать аутентификационные данные из многих приложений.

Поскольку зачастую приложения содержат пароли пользователей для входа в различные учётные записи, от личных до корпоративных, то атакующие могут получить доступ к внутренней сети компании.

Ранее ИА Регнум сообщало о хакерской атаке на инфраструктуру фонда «Сколково». Атаковавшие сервисы фонда злоумышленники смогли получить частичный доступ к информационным системам.