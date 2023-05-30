Москва, 30 мая, 2023, 08:15 — ИА Регнум. У дома на Ленинском проспекте в Москве, куда, предположительно, попал беспилотник, работают экстренные службы. Об этом 30 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Александр Щербак/ТАСС Последствия атаки беспилотников в Москве

Он добавил, что сейчас жильцы пострадавших домов эвакуированы.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», ― написал мэр в Telegram-канале.

Собянин отметил, что жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после окончания работы специальных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Telegram-канал Readovka распространил информацию о том, что дрон якобы влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Жильцы дома утверждают, что беспилотник разбил окно и разрушил часть комнаты одной из квартир.

Мэр российской столицы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, в результате происшествий никто не пострадал. Обстоятельства инцидентов выясняются.

Telegram-канал SHOT написал, что 30 мая на 25-м этаже многоэтажного жилого дома на улице Атласова в посёлке Московский (Новомосковский округ Москвы) произошёл взрыв. Утверждалось, что инцидент мог быть связан с атакой БПЛА.