В Москве эвакуировали жильцов пострадавшего дома на Ленинском проспекте
Москва, 30 мая, 2023, 08:15 — ИА Регнум. У дома на Ленинском проспекте в Москве, куда, предположительно, попал беспилотник, работают экстренные службы. Об этом 30 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что сейчас жильцы пострадавших домов эвакуированы.
«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», ― написал мэр в Telegram-канале.
Собянин отметил, что жители смогут вернуться в свои квартиры сразу после окончания работы специальных служб.
Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Telegram-канал Readovka распространил информацию о том, что дрон якобы влетел в многоэтажное жилое здание на Ленинском проспекте в Москве. Жильцы дома утверждают, что беспилотник разбил окно и разрушил часть комнаты одной из квартир.
Мэр российской столицы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, в результате происшествий никто не пострадал. Обстоятельства инцидентов выясняются.
Telegram-канал SHOT написал, что 30 мая на 25-м этаже многоэтажного жилого дома на улице Атласова в посёлке Московский (Новомосковский округ Москвы) произошёл взрыв. Утверждалось, что инцидент мог быть связан с атакой БПЛА.