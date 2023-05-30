Луганск, 30 мая, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В Харьков начали прибывать подразделения украинских войск частично или полностью состоящие из иностранных наёмников. Об этом 30 мая сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — написал он.

Эксперт уточнил, что среди иностранных наёмников больше всего англоязычных и говорящих на польском языке лиц, однако также есть жители Германии, Франции и Испании.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая американская газета Washington Post написала, что тысячи наёмников из США могут принимать участие на стороне ВСУ в конфликте на Украине. Издание уточняло, что свыше 20 тыс. американских граждан хотят вступить в иностранный легион ВСУ с зарплатой от 500 до 3500 долларов в месяц.

Под Артёмовском 1 мая погиб экс-морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины. Мать погибшего наёмника рассказала, что сын покинул штат Огайо в ноябре. Со слов женщины, молодой человек был ранен, вероятно, под Артёмовском 19 апреля.