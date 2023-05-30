Москва, 30 мая, 2023, 08:05 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 17 мая превысил отметку в 81 рубль. Это следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллары

Согласно этой информации, по состоянию на 07:02 мск 30 мая курс американкой валюты подрос на 0,27% до 81,05 рубля.

К 7:20 мск за доллар давали 81,13 рубля (+0,36%), а за евро — 86,92 рубля (+0,14%). Юань вырос на 0,22% — до 11,414 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая индекс Московской биржи впервые с апреля 2022 года превысил 2700 пунктов. К 10:10 мск он составил 2709,73 пункта (+1,03%). Также индекс РТС в ходе торгов вырос до 1066,65 пункта (+1,04%).