Красногорск, 30 мая, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Воробьёв

Как уточнил Воробьёв, утром 30 мая на подлёте к Москве системами ПВО были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Глава Московской области призвал жителей сохранять спокойствие, отметил, что все экстренные службы работают, и обещал оперативно сообщать новую информацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр города Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке беспилотников на жилые здания. Как уточнил глава Москвы, здания получили незначительные повреждения, пострадавших в результате атак нет.