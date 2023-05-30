Вашингтон, 30 мая, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Совместная работа России и Китая внутри объединения БРИКС по замене американского доллара нанесла серьёзный удар по ценности валюты, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News 30 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар… Всё больше стран решаются отказаться от американского доллара — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций», — заявил Моррис.

По его словам, в связи с растущей проблемой государственного долга США американский доллар стал менее привлекательным в качестве международной валюты.

При этом он также отметил, что средства массовой информации западных стран в большинстве своём решили проигнорировать этот шаг со стороны стран — участников межгосударственного объединения БРИКС.

Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Кению подчеркнул, что переход к торговле в национальных валютах станет оздоровлением для мировой экономики, а этот процесс в ближайшем будущем будет лишь набирать темпы.