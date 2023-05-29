Новый, 461-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован новой массированной атакой ВС РФ по инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) как в Киеве, так и в пригородах, объявлена воздушная тревога. По словам главы города Виталия Кличко, взрывы отмечены сразу в нескольких районах, в частности в Печерском, Голосеевском и Подольском.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий, пишет военная администрация. Скорее всего, БПЛА нанесли удар по одному из объектов ВСУ, туда стянуты все экстренные службы, информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Тем временем экстренные службы проверяют информацию об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Первая заявка поступила на улицу Атласова, где на 25 этаже произошел пожар и вылетели стекла из квартиры. После очевидцы начали сообщать о неизвестных предметах в небе над Одинцово, Красногорском и Истрой. Telegram-канал Shot известил о четырёх сбитых беспилотниках на подлете к Москве со стороны юго-запада, системы ПВО продолжают отражать атаку. РИА Новости также сообщает, что беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет.

Информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, рано утром 30 мая в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.