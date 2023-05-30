В Новой Риге в Подмосковье прозвучало два взрыва

Красногорск, 30 мая, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Два взрыва прозвучали утром в Новой Риге в Подмосковье. Об этом 30 мая сообщаетTelegram-канал Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Уточняется, что жители Новой Риги рассказали о двух взрывных волнах в Новой Риге, прозвучавших около 06:40 мск. Причина возможных взрывов устанавливается.

Кроме того, о взрывах сообщили жители подмосковных Одинцово и Красногорска. Очевидцы утверждают, что в небе заметили дым, а в домах тряслись окна. Предполагается, что речь идёт о работе системы противовоздушной обороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по предварительным данным, в Москве в расположенный на Профсоюзной улице многоквартирный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Утверждается, что беспилотник влетел в окно квартиры на 16-м этаже.

Официального подтверждения, либо опровержения информации о беспилотниках и работе ПВО в Москве и Подмосковье не поступало.