Москва, 30 мая, 2023, 07:14 — ИА Регнум. В Москве в расположенный на Профсоюзной улице многоквартирный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на предварительные данные, полученные из экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Ещё один беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице — это предварительная информация от экстренных служб», говорится в распространённом сообщении.

По данным источника, беспилотный летательный аппарат врезался в окно квартиры на 16-м этаже жилого здания. В настоящий момент проводится эвакуация жителей многоквартирного дома.

Ранее во вторник утром, 30 мая, появилась информация о взрыве в расположенном на улице Атласова многоэтажном жилом доме в Новомосковском округе Москвы. По предварительным данным, одной из причин взрыва могла стать возможная атака БПЛА. В экстренных службах уточнили, что в проработке находятся несколько версий причины взрыва в квартире на 25-м этаже здания.