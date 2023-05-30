Красногорск, 30 мая, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Жители городов Одинцово и Красногорска услышали звуки взрывов, сообщает 30 мая Telegram-канал Mash.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Кроме того, отмечается, что в небе над Красногорском якобы заметили дым, а в домах в городе тряслись окна. Авторы канала предположили, что речь может идти о работе системы противовоздушной обороны.

По утверждениям очевидцев, в Красногорске слышали около трёх взрывов, один из которых был очень мощным. Официального подтверждения или опровержения указанной информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-канал SHOT распространил информацию о том, что 30 мая в квартире многоэтажного жилого дома на улице Атласова в поселке Московский (Новомосковский округ Москвы) прогремел взрыв. Авторы каналы считают, что инцидент мог произойти из-за атаки беспилотного летательного аппарата, который двигался на сверхмалой высоте, чтобы избежать обнаружения.