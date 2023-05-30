Москва, 30 мая, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Причиной взрыва в многоэтажном жилом доме в Новой Москве названа возможная атака беспилотника. Об этом 30 мая сообщает Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Как уточнили сотрудники экстренных служб, в проработке находятся несколько версий причины взрыва в квартире на 25-м этаже в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Атласова. Одна из возможных причин взрыва — столкновение беспилотника с жилым домом.

Отмечается, что беспилотник, вероятнее всего, летел со стороны Калужской области в сторону Москвы. Предположительно, БПЛА следовал на сверхмалой высоте, чтобы его было сложнее обнаружить, и в итоге врезался в жилой дом в районе технического этажа. Возле дома найдены обломки, возможно, от разрушившегося при ударе беспилотника.

Общая площадь разрушений на 25-м этаже не превысила восьми квадратных метров, на 24-м — шести квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве в многоэтажном доме в Новомосковском округе Москвы. Отмечается, что дом не газифицирован, причины взрыва устанавливаются.