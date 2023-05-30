Донецк, 30 мая, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Экипаж тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» за прошедшие сутки поразил на южнодонецком направлении два опорных пункта Вооружённых сил Украины. Об этом во вторник, 30 мая, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«В районе Великой Новосёлки огнём артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжёлых огнемётных систем ТОС-1 «Солнцепёк» поражены два опорных пункта», — рассказал Чехов в беседе с РИА Новости.

По его словам, противник на данном направлении также потерял суммарно пять беспилотных летательных аппаратов, из которых три принадлежат типу «Фурия», остальные — типам «Валькирия» и «Лелека».

Начальник пресс-центра отметил, что подразделения группировки «Восток» пресекли две попытки Вооружённых сил Украины провести разведку боем — артиллерия нанесла упреждающие удары по позициям противника.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 29 мая, командир расчёта ТОС-1 «Солнцепёк» с позывным Урал рассказал об успешном уничтожении опорного пункта ВСУ на сватовском направлении, применив лишь один термобарический снаряд.