Москва, 30 мая, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Ливни с грозами и сильный ветер, которые могут нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение, ожидаются сразу в пяти регионах Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

(сс) jarmoluk Ливень

В учреждении отмечают, что такие погодные условия ожидаются на текущей неделе в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Амурской и Еврейской автономной областях. Кроме того, в институте предупредили, что аналогичная непогода ожидается в Адыгее, Карелии, Краснодарском крае, Мурманской и Вологодской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето в Москве наступит в конце весны и воздух в Москве прогреется до температуры +27 °C.

29 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в некоторых российских регионах, включая субъекты Уральского и Приволжского федеральных округов, прогнозируется температура воздуха до +30… +33 °C, а также высокий индекс ультрафиолетового излучения.