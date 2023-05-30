Москва, 30 мая, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Британские спецслужбы причастны к организации поиска иностранных наёмников для Вооружённых сил Украины. Об этом во вторник, 30 мая, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«По имеющейся в публичном доступе информации, на стороне киевского режима воюет значительное число наёмников со всех концов света. Для их вербовки западниками используются различные площадки», — рассказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что за подобными действиями в первую очередь стоят заинтересованные британские спецслужбы, которые при этом готовы оплачивать крупные гонорары за счёт налогоплательщиков.

Также в российском ведомстве вновь напомнили, что любая деятельность, направленная против Вооружённых сил России, будет расцениваться как проявление агрессии и будет незамедлительно пресекаться.

Как ранее передавало ИА Регнум, согласно данным The Washington Post, на данный момент на стороне Вооружённых сил Украины могут воевать тысячи наёмников из Соединённых Штатов Америки. Авторы издания напомнили, что в начале прошлого года в иностранный легион ВСУ намеревалось вступить порядка 20 тысяч американцев.