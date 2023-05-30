Анкара, 30 мая, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили российско-украинский конфликт. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

В распространённом заявлении отмечается, что стороны обсудили ход конфликта на Украине, а также другие региональные вопросы.

«Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента», — сообщили в канцелярии.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с его победой на выборах главы государства. В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили вопросы отношений между странами.

Реджеп Тайип Эрдоган избран президентом Турции в результате второго тура президентских выборов, который состоялся 28 мая. В результате голосования кандидат от «Народного альянса» набрал 53% голосов, опередив своего соперника Кемаля Кылычдароглу.