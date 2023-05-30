Москва, 30 мая, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в квартире многоэтажного жилого дома в Новомосковском округе Москвы. Об этом 30 мая сообщает Telegram-канал SHOT.

Stroi.mos.ru Жилой комплекс в Новой Москве

Инцидент произошёл в квартире на 25 этаже многоэтажного дома, расположенного на улице Атласова в поседении Московский. По словам очевидцев, после громкого хлопка вылетели стёкла в нескольких квартирах.

Уточняется, что дом не газифицирован. На место происшествия направились экстренные службы. По предварительным данным, следов возгорания не найдено, полиция обследует крышу здания.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

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