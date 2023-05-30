Пекин, 30 мая, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Рекорд по одновременному пребыванию людей на орбите Земли побит после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16». Об этом 30 мая сообщает РИА Новости.

Nol.hu Тяньгун-2

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-16» стартовал в 04:31 мск 30 мая, на нём экипаж из трёх человек направился к орбитальной станции «Тяньгун», на которой находятся трое китайских космонавтов.

Кроме шести китайских космонавтов на станции «Тяньгун», на орбите Земли находятся ещё 11 человек. В их число вошли экипажи российского корабля «Союз МС-23», американского Crew Dragon и частной миссии компании Axiom Space AX-2. Все 11 человек работают на Международной космической станции (МКС).

Таким образом, на орбите Земли одновременно оказалось 17 человек — это новый космический рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, 16 сентября, когда на орбите Земли оказалось одновременно 14 человек.

Отмечается, что рекордным количество землян на орбите будет оставаться недолго. Экипаж миссии AX-2 планирует вернуться на Землю уже 30 мая, если погодные условия не внесут коррективы в планы. Расстыковка, по данным Axiom Space, назначена на 18:05 мск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российский космонавт Олег Кононенко может стать первым в истории человеком, пробывшим на орбите более 1000 суток.