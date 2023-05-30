Москва, 30 мая, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Продажа лапши быстрого приготовления в России по итогам первого квартала 2023 года упала на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Коммерсантъ».

(сс) Takeaway Лапша быстрого приготовления

При этом продажи всех продуктов быстрого приготовления за указанный период в РФ сократились на 12,8%. Вместе с тем в денежном выражении реализация лапши быстрого приготовления, как и всех подобных продуктов, в стране выросла на 11% и 3,9% соответственно.

Специалисты отмечают, что в период кризисов спрос на продукты быстрого приготовления обычно растет. Представители отрасли полагают, что сложившаяся ситуация объясняется восстановлением спроса после ажиотажа.

В газете также написали о том, что в 2022 году продажи лапши быстрого приготовления в России достигли 14,6 порции на душу населения в год и страна обогнала по этому показателю США.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2021 года «Коммерсантъ» писал о том, что с начала 2021 года в России продали более 2 млрд упаковок лапши быстрого приготовления, что на 6,1% больше, чем в 2020 году.