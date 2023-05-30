Красный Лиман, ДНР, 30 мая, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Российское Министерство обороны показало кадры работы расчётов реактивных систем залпового огня «Град» в зоне специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

«Расчёты РСЗО «Град» группировки «Центр» наносят реактивными снарядами точные площадные удары по скоплению живой силы и легкобронированной технике украинских войск на краснолиманском направлении», — сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве во вторник, 30 мая.

Отмечается, что наносить оперативное огневое поражение позволяет слаженная работа артиллеристов Центрального военного округа, что в том числе способствует успешным манёврам и спасает личный состав и технику от возможных ответных ударов ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Сергей Зыбинский сообщил, что в районе Кучеровки Сумской области огнём РСЗО «Град» удалось поразить позиции Вооружённых сил Украины. В результате удара противник лишился миномётного расчёта и гаубицы Д-30.