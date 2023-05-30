Москва, 30 мая, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России обнародовало в своём Telegram-канале видеозапись с кадрами боевой работы расчетов 82-мм автоматических миномётов «Василёк» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что расчёты указанных орудий активно применяют тактику «кочующий миномёт», позволяющую быстро менять позиции, с которых ведётся огонь.

Подразделения, использующие «Василёк» для стрельб, могут приближаться к расположению противника на расстояние менее 1 км и способны наносить огневое поражение на глубину до 5 км. Для повышения мобильности миномёты размещаются на легком бронированном многоцелевом транспортере — тягаче (МТЛБ).

О применении «Васильков» в зоне СВО рассказал старший наводчик с позывным Тоха.

«В принципе, общая концепция кочующих минометов распространена, и мы не стали далеко уходить от этой темы и, собственно, придумали, чтобы наш миномет 2Б9 «Василек» поставить на МТЛБ. Работаем по целям. Сокращает время прибытия. Получаем команду, получаем цель, выдвигаемся на огневую позицию. Благодаря тому, что миномет стоит на тягаче, мы можем сами выбрать место, где нам удобно встать и развернуться, расставить все свои приборы, быстро навестись, отработать цели и убыть в свое место расположения», — заявил военнослужащий.

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Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля появилась видеозапись с кадрами боевой работы воздушно-десантных войск (ВДВ), действующих под прикрытием миномета «Василёк» в районе Кременной (ЛНР). Использование таких орудий позволяет российским десантникам разрушать линию обороны противника, вытесняя его из леса к реке.