Одинцово, Московская область, 30 мая, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Возгорание произошло на складе с бумагой и картоном в подмосковном Одинцово, погибли три человека. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Пожар произошёл на складе с бумагой и картоном, расположенном на улице Западная, дом 9, в Одинцово. Информация о пожаре в нежилом одноэтажном здании поступила в ведомство в 01:13 мск.

Для ликвидации возгорания привлекали 32 человека и десять единиц техники. В 02:18 мск удалось локализовать пожар на площади 136 кв. метров. В 02:27 была объявлено о ликвидации открытого горения на объекте.

По данным РИА Новости, полученным от экстренных служб, в результате пожара погибли три человека, они являлись работниками склада. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на востоке Москвы после пожара в квартире был обнаружен погибший мужчина, пристёгнутый наручниками к посудомоечной машинке.