В подмосковном Одинцово три человека погибли при пожаре на складе
На складе с бумагой в подмосковном Одинцово при пожаре погибли три человека
Одинцово, Московская область, 30 мая, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Возгорание произошло на складе с бумагой и картоном в подмосковном Одинцово, погибли три человека. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.
Пожар произошёл на складе с бумагой и картоном, расположенном на улице Западная, дом 9, в Одинцово. Информация о пожаре в нежилом одноэтажном здании поступила в ведомство в 01:13 мск.
Для ликвидации возгорания привлекали 32 человека и десять единиц техники. В 02:18 мск удалось локализовать пожар на площади 136 кв. метров. В 02:27 была объявлено о ликвидации открытого горения на объекте.
По данным РИА Новости, полученным от экстренных служб, в результате пожара погибли три человека, они являлись работниками склада. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Ранее ИА Регнум сообщало, что на востоке Москвы после пожара в квартире был обнаружен погибший мужчина, пристёгнутый наручниками к посудомоечной машинке.