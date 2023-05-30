Амстердам, 30 мая, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Владимир Зеленский обсудили возможное обучение украинских военных управлению современными истребителями F-16. Об этом нидерландский политик сообщил в понедельник, 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Нидерланды стремятся поддерживать Украину всеми возможными способами: от усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения пилотов F-16», — написал Рютте на своей странице в социальной сети Twitter.

Премьер-министр Нидерландов также подчеркнул, что провёл с украинским президентом телефонный разговор, в ходе которого в очередной раз заявил о готовности Амстердама оказывать всестороннюю поддержку.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Нидерланды и Дания регулярно заявляют о своей готовности обучать украинских пилотов с целью «понравиться гегемону» в лице Соединённых Штатов Америки. По его словам, эти страны также заинтересованы в продвижении американской политики в Европе.