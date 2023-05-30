Вена, 30 мая, 2023, 03:49 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 30 мая выступит на заседании Совета Безопасности ООН с докладом о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), написал в своём Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Дипломат отметил, что глава организации собирается представить на этом мероприятии свои предложении по укреплению безопасности на электростанции. Ульянов также подчеркнул, что российские власти ценят усилия подобные усилия со стороны Гросси.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая МАГАТЭ опубликовало заявление Рафаэля Гросси, в котором он предупредил, что ситуация около ЗАЭС становиться всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Он призвал принять меры, чтобы снять «угрозу серьезной ядерной аварии» на станции.

После этого заявления председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение о том, что Рафаэлю Гросси необходимо прекратить «ритуальные танцы» вокруг ситуации с Запорожской АЭС. Он также обвинил главу МАГАТЭ в утаивании главной опасности для объекта. Рогов пояснил, что атомной станции угрожают власти Украины и украинская армия.