Вашингтон, 30 мая, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Как минимум 16 человек погибли при стрельбе в разных городах США на протяжении праздничных выходных по случаю Дня поминовения. Об этом 29 мая сообщает NBC News.

Lisa Roe Стрельба

Уточняется, что инциденты со стрельбой происходили на протяжении выходных по случаю Дня поминовения, который праздновали в США 29 мая, в последний понедельник последнего весеннего месяца.

Происшествия с применением огнестрельного оружия зафиксированы в спальных районах мегаполисов, на пляжах, в жилых домах и образовательных учреждениях, в метро, на моторалли и в других местах. Всего погибли как минимум 16 человек, количество пострадавших составило несколько десятков человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы, ещё шесть пострадали во время стрельбы на моторалли в американском штате Нью-Мексико.

По данным исследовательского проекта K-12 School Shooting Database, собирающего информацию о случаях со стрельбой, в США за последние пять лет зарегистрировали примерно 1050 происшествий с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно превышает статистику за другие аналогичные периоды за прошедшие 50 лет