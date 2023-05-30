Вашингтон, 30 мая, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Как минимум 16 человек погибли при стрельбе в разных городах США на протяжении праздничных выходных по случаю Дня поминовения. Об этом 29 мая сообщает NBC News.

В разных городах США во время выходных застрелили 16 человек
Lisa Roe
Стрельба

Уточняется, что инциденты со стрельбой происходили на протяжении выходных по случаю Дня поминовения, который праздновали в США 29 мая, в последний понедельник последнего весеннего месяца.

Происшествия с применением огнестрельного оружия зафиксированы в спальных районах мегаполисов, на пляжах, в жилых домах и образовательных учреждениях, в метро, на моторалли и в других местах. Всего погибли как минимум 16 человек, количество пострадавших составило несколько десятков человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два человека получили несовместимые с жизнью травмы, ещё шесть пострадали во время стрельбы на моторалли в американском штате Нью-Мексико.

По данным исследовательского проекта K-12 School Shooting Database, собирающего информацию о случаях со стрельбой, в США за последние пять лет зарегистрировали примерно 1050 происшествий с применением огнестрельного оружия в школах, что значительно превышает статистику за другие аналогичные периоды за прошедшие 50 лет